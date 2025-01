Una settimana decisamente importante, la prossima, per il cammino di costruzione della nuova arena sportiva di Cantù. Entro pochi giorni si attende infatti la trasmissione del rapporto di validazione del progetto esecutivo. Espressione burocratica ma di grande rilevanza. Si tratta di fatto del via libera definitivo per iniziare a costruire il palasport.

Un nulla osta che deve essere dato dalla società esterna scelta dall’amministrazione provinciale, che andrà a certificare ogni aspetto che riguarda la futura struttura. A tal fine sono stati impegnati 22 ispettori per un rapporto di oltre 100 pagine.

L’obiettivo è avere l’arena pronta per la stagione 2026-2027, che a ben vedere non è poi così lontana nel tempo. Manca un anno e mezzo, a tirar le somme.

Per quanto riguarda le opere, si sta completando il fondo della vasca di recupero dell’acqua del parcheggio.

Sono stati completati i muri di confine in corso Europa e stanno per essere conclusi quelli a ridosso del centro commerciale.

Per iniziare a costruire l’arena vera e propria , come detto, si attende il nulla osta in arrivo la prossima settimana.

Sarà un impianto da oltre 5mila posti che non ospiterà soltanto le gare della Pallacanestro Cantù. L’idea è di proporre spettacoli, a partire dai concerti, oltre a eventi di altri tipo – convegni, ad esempio – oltre a manifestazioni di una lunga serie di discipline sportive, al di là del basket.