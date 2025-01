Intervento dei vigili del fuoco per un palo spezzato pericolante sulla strada provinciale 38, a Cantù al confine con Alzate Brianza Durante le operazioni di messa in sicurezza delle squadre di Cantù e Erba dei pompieri, il palo è crollato sulla strada, già chiusa al traffico dalla polizia locale di Cantù. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il cavo, senza togliere la linea telefonica alle abitazioni.

La strada è stata riaperta al termine dell’intervento. Inevitabile qualche ripercussione sul traffico durante le operazioni di messa in sicurezza.