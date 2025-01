La prima settimana di saldi invernali non ha portato i risultati sperati dai negozianti di Como. Dopo il primo weekend di grande afflusso, infatti, l’andamento delle vendite durante la settimana è stato discendente.

C’è chi parte da un saldo del 30% e chi inizia subito dal 50% se non addirittura dal 70%, sintomo di scarse vendite durante la stagione. Una stagione che per i commercianti di Como non è stata brillante.

I negozianti temono anche l’effetto della decisione del Consiglio federale svizzero di dimezzare la franchigia per gli acquisti in Italia. Un provvedimento che potrebbe limitare l’afflusso degli svizzeri a Como.