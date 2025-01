Lavori senza sosta per la manutenzione delle gallerie sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Anche per la prossima settimana, gli interventi renderanno necessari provvedimenti di stop alla circolazione dei veicoli in orario notturno.

Nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 gennaio e nelle tre notti di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19, sempre dalle 22 alle 5, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Dalle 22 di mercoledì 15 alle 5 giovedì 16, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Per chi proviene dalla tangenziale, sarà regolarmente transitabile il ramo di allacciamento sulla A9. Sarà invece chiusa l’entrata di Como Centro, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Chiusura anche del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.

Limitazioni anche dalle 22 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 gennaio. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate.