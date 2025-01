Lavori notturni sul viadotto dei Lavatoi a Como per completare l’installazione del sistema di monitoraggio del ponte. Dalle 20 di domani, lunedì 13 gennaio, alle 6 di martedì 14 gennaio sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo.

Il provvedimento, previsto da un’apposita delibera del Comune di Como, sarà in vigore nel tratto compreso tra la rotatoria di via Oltrecolle e quella di via Canturina. Sarà garantito sempre e in sicurezza il traffico veicolare, in particolare del trasporto pubblico locale e dei mezzi di soccorso. Al termine dell’intervento sarà ripristinata la normale viabilità.

Per eseguire i lavori è prevista anche l’eliminazione temporanea di due spazi per la sosta nel parcheggio sottostante la campata sulla linea ferroviaria, per sistemare la piattaforma elevatrice.