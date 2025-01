Seconda vittoria consecutiva per il comasco Jacopo Cerutti (su Aprilia) nella classifica riservata alle moto dell’Africa Eco Race, corsa disputata fra Marocco, Mauritania e Senegal. Il lariano, già vincitore nel 2024, ha preceduto per soli 26” l’altro azzurro Alessandro Botturi (Yamaha). La sfida tra i due è stata emozionante: solo 9 secondi li separavano nella classifica generale prima dell’ultima tappa.

“È incredibile, sono molto felice – ha spiegato Cerutti al traguardo – Ma sono anche dispiaciuto per Botturi, perché siamo grandi amici. Abbiamo vissuto due settimane di gara incredibili, con alti e bassi per entrambi. Lui avrebbe meritato quanto me il primo posto, ma alla fine solo uno può ottenere questo risultato”.

Al suo rientro in Italia, Jacopo Cerutti è già stato “precettato” da Espansione Tv: mercoledì sera sarà ospite del programma “Angoli”, condotto da Dolores Longhi.