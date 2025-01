Emergenza sicurezza al parco comunale di Alzate Brianza. Il capogruppo di minoranza in consiglio comunale, Marco Bonetto, ha presentato un’interrogazione sul tema. “In seguito alle numerosissime segnalazioni giunte – si legge nel documento – è urgente che si compiano dei miglioramenti in termini di controllo nei pressi del parco comunale”. Secondo quanto riportato dal consigliere, in modo quasi sistematico, da diverse settimane, il sabato tra mezzanotte e la 1 viene segnalato che diversi giovani, ignorando il divieto di ingresso di notte, utilizzano il parco come luogo di incontro. I residenti sentirebbero urla, musica, clacson, fuochi d’artificio. Il parco, inoltre, verrebbe riempito di bottiglie vuote e rotte, residui di botti, e le panchine e i giochi verrebbero danneggiati e vandalizzati.

“Chiediamo che si intervenga urgentemente – dichiara Bonetto – per evitare che gli spazi dedicati a persone e, soprattutto, all’attività ludica dei bambini, debbano continuare a subire questo trattamento. Chiediamo altresì – conclude – se fosse possibile pensare ad un funzionamento diverso del cancello del parco stesso, che viene puntualmente e facilmente aperto”.