In Canton Ticino, tre ladri sono riusciti ad entrare in una casa di Vairano, dove hanno rapinano e picchiano il proprietario. La notizia diffusa dalla Polizia cantonale alla ricerca di testimoni.

Il colpo domenica mattina

L’allarme alla centrale è arrivato domenica mattina: la segnalazione riportava una rapina nel territorio di Vairano. Stando a una prima ricostruzione, tre uomini -ora ricercati-, si sono introdotti in un’abitazione e hanno sottratto oggetti di valore dopo aver picchiato il proprietario. Quest’ultimo ha riportato ferite tali da richiedere una visita in ospedale. Attualmente sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare gli autori, che non si esprimevano correttamente in italiano.