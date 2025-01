Domani alle 18.30 il Como sfiderà il Milan allo stadio Sinigaglia. Come previsto per ogni partita casalinga dei lariani, è in vigore l’ordinanza con le limitazioni per la sosta e il transito. I primi divieti sono fissati già dalla giornata di oggi.

Dalle 18.30 è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, solo lungo il lato sinistro della strada, adiacente allo stadio Sinigaglia.

Dalle 7 di domani, martedì 14 gennaio, divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, via Sinigaglia, viale Puecher, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia tra piazzale Somaini e viale Rosselli, via Martinelli e via Pietro da Breggia.

Dalle 10.30 di domani, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà esteso alle vie Vacchi, Recchi, Rosselli da via Recchi a piazzale Santa Teresa e via Campo Garibaldi.

Dalla stessa ora, le 10.30 di domani, scatta anche il divieto di circolazione nelle vie Sinigaglia, Puecher, Vittorio Veneto, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia tra piazzale Somaini e viale Rosselli, via Campo Garibaldi, Martinelli e Pietro da Breggia.

Esclusivamente per i residenti e autorizzati, è consentito il doppio senso di circolazione in viale Masia, tra le vie Fratelli Rosselli e Sinigaglia.

Limitazioni anche nell’area di Lazzago, dove è previsto l’arrivo dei tifosi. Divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle 10.30 di domani nel parcheggio della stazione di Grandate Breccia e in via Colombo. Dall’area di sosta, riservata ai tifosi ospiti è previsto il bus navetta fino allo stadio Sinigaglia.

La polizia locale di Como ricorda che, nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite, sia prima della partita che al termine, è sospesa la circolazione stradale nelle vie Rosselli, Recchi, piazzale San Rocchetto e viale Innocenzo per consentire lo schieramento dei reparti per il servizio di ordine pubblico, e il percorso in senso opposto di marcia dei veicoli della scorta.