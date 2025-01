Una bambina di 9 anni e un ragazzino di 15 sono stati investiti da un’auto nel pomeriggio di oggi a Erba, in via Monti. La dinamica dell’incidente, avvenuto attorno alle 16, in concomitanza con l’orario di uscita degli alunni da numerose scuole, è ancora al vaglio dei carabinieri. Per i soccorsi sono intervenute l’automedica e due ambulanze.

Momenti di paura e grande apprensione per le condizioni della bambina e del ragazzino, che fortunatamente non avrebbero riportato ferite gravi.

Sono stati trasportati al Sant’Anna e all’ospedale di Lecco. Disagi al traffico per l’intervento di soccorso e i rilievi.