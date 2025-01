Maxence Caqueret è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Il 24enne centrocampista francese, cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lyonnais, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, impegnando il suo futuro con il club lariano fino a giugno 2029. La società lariana per ingaggiarlo ha speso 15 milioni di euro.

Un elemento di primo piano della squadra francese. Non a caso i tifosi sui social ufficiali hanno manifestato il loro disappunto per questa cessione, utile comunque per le casse dell’Olympique, alle prese con una non semplice crisi economica, che ne mette a rischio la stabilità a breve termine.

Addetti ai lavori vicini al Lione lo descrivono come un centrocampista completo che sa fare tutto, difesa e attacco. Non realizza molti gol ma non è il suo ruolo: si distingue in fase di interdizione me allo stesso tempo sa dettare l’ultimo passaggio.

“Sono molto felice di essere entrato a far parte di questo club, che ha un grande progetto in via di sviluppo. È la prima volta che lascio il Lione, quindi è un grande passo per me, qualcosa di nuovo, ma mi sento pronto – ha spiegato Caqueret – Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ho avuto modo di parlare con l’allenatore, Cesc Fàbregas, che mi ha convinto subito. Inoltre, la sua incredibile carriera come centrocampista ha giocato un ruolo importante nella mia decisione. Desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno, ho visto che molti di loro erano entusiasti del mio arrivo, lo apprezzo molto. Non vedo l’ora di conoscerli tutti e di lavorare insieme per vincere tante partite con la maglia del Como”.