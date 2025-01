Attimi di tensione al Teatro nuovo di Rebbio a Como ieri sera, domenica 12 gennaio, poco prima dell’inizio del concerto Amore che dai, omaggio a Bob Dylan, Fabrizio De André e Leonard Cohen, previsto alle 21, con la partecipazione straordinaria di Dori Ghezzi e l’esibizione sul palco di nomi importanti della musica. Il ricavato in beneficenza, destinato all’Aido.

Ecco cosa è successo al Teatro Nuovo di Rebbio

Pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo, quando il pubblico aveva già occupato i 300 posti a sedere disponibili, una pattuglia della polizia locale è arrivata sul posto per una ispezione. Il teatro infatti, non sarebbe utilizzabile come da ordinanza del Comune emessa in seguito al parere negativo della Commissione comunale di vigilanza in merito al rilascio dell’autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento legata in particolare all’adeguamento delle misure antincendio.

Gli agenti intervenuti a Rebbio, avrebbero informato i presenti e il responsabile della struttura, Don Giusto Della Valle, che lo spettacolo non si sarebbe potuto svolgere a causa di questa irregolarità. In merito all’ordinanza, Don Giusto avrebbe presentato un ricorso, inoltre la struttura sarebbe stata da poco adeguata alle norme antincendio, ma ancora non sarebbe stata fatta la verifica da parte dei vigili del fuoco e di conseguenza mancherebbe ancora il parere positivo da parte della Commissione di vigilanza.

Il concerto si è tenuto regolarmente

Al termine dell’ispezione il concerto si è tenuto regolarmente, ma Don Giusto dovrà pagare una sanzione di alcune centinaia di euro -circa 250- e rischierebbe anche un procedimento penale, tutto a pochi giorni dall’attesa chiusura lavori.