Traffico di droga: tre arresti in Canton Ticino. L’operazione, comunicata dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, avvenuta nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona.

In manette sono finiti un 51enne e un 31enne, entrambi cittadini svizzeri domiciliati nel Bellinzonese, nonché un 41enne cittadino albanese residente in Albania. I tre sono sospettati di essere coinvolti in un’importante attività di spaccio di droga, e in particolare cocaina, a clienti locali.

La perquisizione dell’appartamento del 51enne (dove il 41enne era ospitato) ha permesso di rinvenire oltre un etto di marijuana. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti nonché di infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.