Ingente mobilitazione in mattinata per l’incendio al tetto di una villetta in via Monte Generoso a Cantù. Sono impegnati i vigili del fuoco della sede centrale di Como, del distaccamento di Cantù e di Erba per un totale di sei mezzi di soccorso.

Per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, è stata temporaneamente evacuata la famiglia residente nella villetta. Ancora da valutare l’entità dei danni e la causa dell’incendio.