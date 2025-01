Nuovo derby lombardo per la Pallacanestro Cantù. Reduci dalla vittoria interna contro Orznuovi, i brianzoli nel mercoledì dedicato alla palla a spicchi giocano alle 20.30 a Cremona contro la Juvi. Brianzoli ad un successo di distanza dalla vetta, occupata da Rimini. Un primo posto di grande importanza, visto che alla fine della regular season garantirà la promozione diretta in serie A, obiettivo dichiarato della società del presidente Roberto Allievi.

Cantù favorita contro la formazione che occupa sedicesima posizione nel campionato di A2. Cremona, dopo un periodo complicato, sta risalendo la china grazie alle due vittorie ottenute nelle ultime cinque giornate. Merito anche degli aggiustamenti fatti dalle mani dell’allenatore Luca Bechi, che ha cambiato l’assetto del quintetto iniziale.

Nella sfida di andata i brianzoli si sono imposti con il punteggio di 87-78.

“Abbiamo grande rispetto dell’avversario” ha spiegato alla vigilia Nicola Brienza, allenatore dell’Acqua S.Bernardo. “La JuVi ha un reparto guardie di grande talento, con tanti punti nelle mani, ed è una formazione che gioca con grande aggressività e ritmo, per cercare spesso di fare canestro in velocità. Per noi sarà quindi importante disputare una gara con un’elevata solidità difensiva. È un turno infrasettimanale, quindi il primo pensiero è sempre quello di essere bravi a recuperare le energie fisiche e mentali e proseguire nel nostro percorso, dopo una bella vittoria come quella con Orzinuovi”.