Incidente stradale ieri sera intorno alle 23.20 a Como, in località Breccia. Per cause ancora da chiarire, un’auto si è scontrata con un bus di linea in via Varesina, all’angolo con via Angelo Perego. Coinvolte due persone, un giovane di 23 anni e un uomo di 47 anni. Ferito lievemente il conducente dell’auto.

Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della questura di Como per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.