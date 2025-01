Temperature in picchiata in questi giorni anche a Como, come annunciato dagli esperti meteo. Questa mattina si è reso necessario l’intervento di una pattuglia della polizia locale in piazza Camerlata a causa del ghiaccio sulle corsie stradali a ridosso della fontana. Gli agenti hanno temporaneamente impedito ai veicoli di incanalarsi su quel tratto di carreggiata per motivi di sicurezza. Ne è seguito l’intervento dell’azienda incaricata a spargere il sale. Non si sono registrato particolari problemi per il traffico perché l’intervento si è verificato attorno alle 10.