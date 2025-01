Nuovo appuntamento su Etv con “Il Barbiere” questa sera alle 20 dopo il tg. In studio Nicole Gomena e Mariella Petagine. Collegamenti in diretta con l’inviata Isabella Mazzia, che questa sera sarà ospite dei tifosi dell’Inter club di Paullo.

Spazio al Como, con i commenti dopo la sfida con il Milan, in programma alle 18.30 allo stadio Sinigaglia. E spazio anche alle altre grandi squadre della Serie A.

Diverse le voci autorevoli che interverranno durante la puntata. Sarà ospite in studio l’ex difensore del Como Cesare Ambrosini. In collegamento skype, invece, Benoit Couet, ex centrocampista di Como e Inter.

Appuntamento a partire dalle 20 su Etv.