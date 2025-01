Continua il successo di “Miti e leggende del lago di Como”, il libro – tutto a fumetti – nato dall’unione dei testi del giornalista Dario Campione e dei disegni dei fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Un’iniziativa editoriale di Espansione Srl.

Richiestissimo nelle edicole e nelle librerie comasche e non solo, “Miti e leggende del lago di Como” continua a conquistare i lettori. Nella Ubik di piazza San Fedele, in pieno centro storico, è stato tra i libri più acquistati di dicembre. Scelto da molti come regalo di Natale per amici e parenti, appassionati di fumetti e del Lario, è nella top 5 dei libri più venduti alla Ubik di Como.

Proseguono anche le presentazioni aperte al pubblico. Proprio alla Ubik di piazza San Fedele, il giornalista Dario Campione e i fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli incontreranno i lettori alle 18 di venerdì 17 gennaio. Un’occasione, quindi, per farsi autografare le copie dell’opera e dialogare direttamente con i suoi autori.

Un linguaggio inedito e originale per avventurarsi tra le storie e la mitologia del lago di Como. Un viaggio nel tempo di 88 pagine, per scoprire sei storie, a metà tra fantasia e realtà, ciascuna raccontata con dieci tavole in bianco e nero. Dalla penna di Dario Campione e dalle matite di Villa e Piccinelli emergono, in una forma nuova, il fantasma del Castel Baradello, il Lariosauro, la bella Ghita, le streghe del Lago di Como, il fantasma della Villa Pliniana e il falco della rupe.

E visto il grande interesse suscitato, con copie sold out in molte librerie della provincia e non solo, entro la prossima primavera è attesa la presentazione in lingua inglese