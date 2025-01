Tre immigrati, ritenuti un pericolo per la sicurezza pubblica, sono stati accompagnati nei centri per i rimpatri nella giornata di ieri dagli agenti della questura di Como. I provvedimenti sono stati firmati dal questore Marco Calì per individui con precedenti penali e di polizia.

Due cittadini nigeriani sono stati accompagnati nella struttura per i rimpatri di Roma, uno per reati legati all’immigrazione e l’altro per una condanna per tentato omicidio.

Trasferito nello stesso centro anche un tunisino con numerose accuse per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, rapina, danneggiamento e violazioni della legge sugli stupefacenti.