Ha appena 16 anni il giovane arrestato ieri dalla polizia a Como, nella zona del parcheggio dell’Ippocastano. E’ stato trovato con 18 grammi di droga, materiale per il confezionamento e contanti, considerati l’incasso della vendita dello stupefacente.

Le volanti, impegnate nei normali controlli in città, hanno notato il ragazzo mentre era in via Anzani che, alla vista dei poliziotti, si allontanava svelto cercando di dileguarsi ed evitare gli accertamenti. E’ stato raggiunto, con sé aveva 18 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 315 euro in banconote di diverso taglio. Accompagnato in questura è stato identificato si tratta di 16enne di origini marocchine e residente a Dizzasco già noto alle forze dell’ordine. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Avvertito il pubblico ministero di turno in procura, è stato poi accompagnato al carcere minorile Beccaria di Milano.

La sua posizione amministrativa è al vaglio degli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine, poiché, da quanto ricostruito, il giovane avrebbe svolto la sua attività di spaccio in particolare vicino alle scuole e ai locali pubblici. Informazioni determinanti per poter emettere un eventuale Daspo Urbano e quindi l’eventuale allontanamento dalla città.