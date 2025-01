In Lombardia è stata superata la soglia record dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. A ieri, 13 gennaio, erano 2.000.184 i vaccinati, 133.900 in più rispetto allo scorso anno.

“Un risultato importante – ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – ma non possiamo abbassare la guardia. Il picco influenzale non è ancora stato raggiunto e vaccinarsi resta il modo più efficace per proteggere sé stessi e i propri cari, soprattutto le persone più fragili. Invitiamo chi non l’ha ancora fatto – ha concluso Bertolaso – a cogliere questa opportunità per tutelare la propria salute e contribuire a ridurre l’impatto sul sistema sanitario”. I cittadini possono effettuare la somministrazione nei centri vaccinali delle Asst, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie aderenti.

Intanto, anche i pronto soccorso del territorio comasco continuano ad essere sovraccarichi proprio per gli accessi legati alle sindromi influenzali. Fino alla fine del mese di gennaio all’ospedale Sant’Anna restano confermati i 15 posti letto aggiuntivi nella Degenza chirurgica 3 introdotti lo scorso dicembre.

E per sgravare i pronto soccorso, destinati alle emergenze-urgenze, lo scorso mese di dicembre è stato attivato a Como, in via Colonna, nella Casa di Comunità Napoleona, il primo hotspot infettivologico della provincia dedicato alle sindromi respiratorie virali e a partire da domani ne sarà attivato un secondo a Fino Mornasco, in via Trieste 5. L’ambulatorio è dedicato ai pazienti a partire dai 6 anni di età, durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale. L’accesso segue la stessa modalità del servizio di Continuità Assistenziale: il cittadino chiama la Centrale Operativa Regionale al 116117 e viene messo in contatto con la sede di riferimento. Il medico valuta sulla base della sintomatologia l’opportunità di indirizzare il paziente all’Hotspot più vicino. Nella sede di Fino Mornasco l’ambulatorio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 20 alle 24. L’Hotspot di Como, dove dal 14 dicembre al 7 gennaio si sono registrati 146 accessi, è invece attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.