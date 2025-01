Un’auto, probabilmente per una manovra errata, ha colpito la vetrina di un negozio in via Garibaldi a Como. L’incidente, segnalato da un telespettatore, che ha scattato la foto, è avvenuto questa mattina e fortunatamente non ha causato feriti.

Il negozio era ancora chiuso e il conducente dell’auto sarebbe rimasto illeso.

Visibili i danni alla saracinesca e alla vetrina del negozio colpito.