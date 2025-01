A un mese dall’entrata in vigore, il nuovo codice della strada fa sentire i suoi effetti. È corsa al kit dell’alcol test, uno strumento semplice da usare e comodamente acquistabile in farmacia, peccato che sia praticamente introvabile. Prosegue la caccia a etilometri e alcol test per salvare la patente e mettersi alla guida in sicurezza. Il codice della strada fa paura e c’è chi preferisce correre ai ripari. Durante le festività natalizie, per via della nuova stretta sul consumo di alcolici, nelle farmacie di Como e non solo è aumentata in maniera significativa la richiesta di test istantanei per misurare il tasso alcolemico.

“Non ci aspettavamo questo boom di richieste”, ha dichiarato il farmacista Giorgio De Filippis. “Il limite per mettersi alla guida non è cambiato – ha ricordato – ma probabilmente l’irrigidimento delle sanzioni ha portato a un aumento della richiesta. In pochi giorni gli alcol test, fino a quel momento poco venduti, sono andati a ruba“. Di conseguenza, nelle settimane successive, “c’è stata difficoltà di reperirli nei nostri magazzini”, ha fatto sapere. “Da qualche giorno però, complice la diminuzione della richiesta e la maggiore disponibilità di pezzi sul mercato, la situazione è tornata alla normalità”, ha concluso.

I farmacisti comaschi hanno registrato tutto esaurito per diversi giorni e a confermarlo è anche il dottor Giuseppe De Filippis, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Como. “La richiesta è aumentata esponenzialmente”, ha spiegato. “Il kit nelle farmacie è finito in fretta ed è stato difficile avere scorte in magazzino. I produttori per settimane non sono riusciti a far fronte alla domanda crescente e i fornitori hanno faticato a inviarceli”.

Come funzionano gli alcol test venduti in farmacia

Le farmacie dispongono non soltanto di etilometri professionali, ma anche dei gettonatissimi test rapidi monouso. Si tratta di test salivari veloci e poco dispendiosi. “Costano circa 3 euro e sono attendibili, ma utili solo per sapere se è stata superata o meno la soglia fissata dal nuovo codice della strada. Per conoscere il valore esatto bisogna fare affidamento sull’etilometro elettronico, che è il più preciso sul mercato”.

Da qualche giorno, la disponibilità di nuovi pezzi sul mercato ha riportato la situazione sotto controllo – spiegano ancora i farmacisti – ma l’uso dei test usa e getta resta consigliato a chi preferisce mettersi alla guida con la certezza di non aver superato il limite previsto dalla nuova normativa.