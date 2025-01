Un direttore di gara che in passato è stato spesso designato per le gare del Como. La gara degli azzurri con l’Udinese – che si gioca lunedì prossimo alle 20.45 allo stadio Sinigaglia – è stata affidata a Francesco Cosso di Reggio Calabria. Cosso in questa stagione è alla sua seconda chiamata in A. La prima, a fine dicembre, per Napoli-Venezia.

Nello scorso torneo in B Cosso ha fischiato in due gare interne degli azzurri entrambe vinte per 2-1, contro FeralpiSalò e Cittadella. Il fischietto calabrese era sul Lario anche in occasione di Como-Perugia (stagione 2021-2022), terminata con un clamoroso 4-1 per la formazione allora allenata da Giacomo Gattuso (quattro reti segnate dai padroni di casa fra 7′ e 28′).