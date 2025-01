Prelazione per le gare di cartello per i tifosi del Como che acquisteranno un biglietto per la sfida di lunedì prossimo allo stadio Sinigaglia fra lariani e Udinese. Il match si disputa alle 20.45 e chiude la 21esima giornata di serie A. I possessori del tagliando dell’incontro con i friulani avranno diritto alla fase di vendita in prelazione per le partite Como-Atalanta, Como-Juventus e Como-Napoli.

Per usufruire del diritto di prelazione – spiega il club lariano – sarà necessario inserire il sigillo fiscale del tagliando in fase d’acquisto. Saranno validi sia i biglietti già acquistati che quelli sottoscritti fino al giorno della gara. Il Como 1907 specifica che, per ogni sigillo fiscale, sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti in un’unica transazione.

I tagliandi possono essere acquistati online su https://comofootball.vivaticket.it/…/serie-a…/258805 e da tutti i rivenditori autorizzati.

La società ha intanto dato la notizia della chiusura da sabato fino a data da destinarsi dello store ufficiale di via Olginati per ristrutturazione. Per gli acquisti, spiega il club, è possibile fare riferimento al negozio Adidas di via Luini 18 o sul sito ufficiale.