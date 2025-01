Parcheggio della stazione di Grandate riservato ai tifosi ospiti in occasione delle partite casalinghe del Como 1907. Un disagio che viene segnalato da chi utilizza tutti i giorni quell’area per lasciare l’auto e recarsi sul posto di lavoro o di studio in treno. Con la promozione della squadra in Serie A, il calendario prevede numerosi appuntamenti infrasettimanali. Con la conseguenza che il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di via Colombo per l’intera giornata in occasione delle partite crea non pochi disagi ai pendolari. Il provvedimento si estende su tutta l’area di parcheggio, riservata ai tifosi della squadra ospite.

“Non c’è alcun rispetto per gli utenti lavoratori o studenti che prendono quotidianamente il treno – scrive un pendolare – Una situazione inconcepibile. Da quando è iniziata la rivoluzione dei parcheggi voluta dal sindaco Rapinese la scorsa primavera, ho iniziato a prendere i mezzi pubblici per venire in città. Per poi dover subire questi disagi”.

Gli utenti della stazione non avrebbero a disposizione altre aree vicine dove parcheggiare nelle giornate in cui sono in programma le partite del Como.

Dopo la sfida con il Milan di martedì, nel parcheggio sono già comparsi i cartelli che annunciano il prossimo giorno di chiusura. Lunedì 20 gennaio è infatti in programma la partita al Sinigaglia contro l’Udinese. Il divieto in questo caso entrerà in vigore dalle 12.45, ma il disagio resta per chi ha necessità di lasciare l’auto al parcheggio per l’intera giornata.

“Mi congratulo con chi, dopo la rivoluzione della sosta in città, ha iniziato a utilizzare il mezzo pubblico – interviene il sindaco di Como, Alessandro Rapinese – Lo invito a utilizzare l’autobus anche per raggiungere la stazione di Grandate. La situazione è questa da anni. – prosegue il sindaco – Si tratta di una decisione assunta in Prefettura ad un tavolo al quale hanno partecipato tutte le forze dell’ordine. E la sicurezza è una ragione sufficiente per chiedere qualche sacrificio”.