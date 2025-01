L’Automobile Club di Como attende dai soci sportivi i risultati della stagione 2024. I dati ottenuti serviranno poi a compilare la classifica del campionato sociale e le relative premiazioni. L’elenco delle classifiche è lungo, al di là del riconoscimento al primo assoluto tra tutte le discipline. La lista comprende conduttori rally, conduttori cross country rally, rally cross, navigatori, velocità in salita e in pista, gare di auto storiche, Under 25, graduatoria femminile, karting, attività sperimentali ed equipaggi delle prove di regolarità.

Ogni iscritto al Campionato sociale ha tempo fino al 31 gennaio per trasmettere all’Aci di Como i suoi risultati via mail, fax o posta allo stesso Aci Como (viale Masia 79 Como, indirizzo email ufficiosportivo@acicomo.it). Le classifiche verranno pubblicate entro il 10 febbraio e ci saranno poi cinque giorni di tempo per eventuali reclami.

Gli ultimi vincitori del titolo assoluto sono stati Marco Butti (2021 e 2022) e Matteo Fontana (2023).

L’Aci Como in questo 2025 sarà impegnato nell’organizzazione di due rally, il Rally Valle Intelvi (17 maggio) e il Rally Aci Villa d’Este (25 ottobre). Il Trofeo Aci Como Villa d’Este farà parte del campionato Trofeo Italiano Rally (al pari, in Lombardia, di Coppa Valtellina e Rally 1000 Miglia) e della Coppa Italia, il Valle Intelvi è inserito nella Coppa Italia.

Marco Butti, al centro, primo nel 2021 e 2022