Il Como 1907 saluta uno dei protagonisti della promozione in serie A dello scorso anno. La società lariana ha infatti comunicato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Federico Barba alla squadra svizzera del Sion. Direttore sportivo del club elvetico è tra l’altro l’ex azzurro Marco Degennaro, spesso ospite della trasmissione di Etv “Il Barbiere”.

“La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a Federico per il suo prezioso contributo, sia in campo che all’interno dello spogliatoio” spiega il comunicato del club – Durante la sua permanenza a Como ha totalizzato 41 presenze, giocando un ruolo fondamentale nel ritorno della squadra in serie A dopo 21 anni di assenza. A Federico vanno i migliori auguri per il suo futuro, sia dal punto di vista personale che da quello professionale, da parte di tutta la famiglia del Como 1907″.