Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel Lago di Como, a pochi metri dalla spiaggia di Dervio, nel Lecchese, davanti al porto di Santa Cecilia.

L’allarme e la mobilitazione poco dopo le 14.



Si tratterebbe di un pensionato, 80enne, residente nello stesso comune lecchese. Sarebbe stato un passante a contattare il 112. La segnalazione parlava del corpo di un uomo semisommerso a pochi metri dalla spiaggia.

Immediata è scattata la catena dei soccorsi che ha visto arrivare via terra due pattuglie dei carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Via lago da Menaggio un’unita della guardia costiera del 3°Nucleo Mezzi Navali operativa sul Lago di Como e un mezzo nautico del distaccamento dei pompieri di Dongo.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco arrivati via terra, mentre i carabinieri, constatato il decesso da parte del personale del 118, hanno avvisato la procura.

Il mezzo navale della guardia costiera di Menaggio, sotto il coordinamento della sala operativa, ha svolto ricerche di superficie per coprire lo specchio d’acqua davanti al litorale di Dervio, ma ha escluso eventuali incidenti o la presenza di altre persone in difficoltà in acqua.

Non si esclude il gesto volontario.