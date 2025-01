Giorni caldissimi per il calciomercato. Le trattative invernali sono nel vivo e riguardano anche il Como. Gli ultimi aggiornamenti riguardano l’arrivo sul Lario del centrocampista Dele Alli. Un colpo che dà per certo il giornalista Fabrizio Romano, oltre 33 milioni di follower su Instagram, noto per le sue esclusive in questo ambito. E rilanciato poi dalle principali testate.

Dele Alli, ex Tottenham, si è allenato con la squadra di Fabregas nelle ultime settimane, sembra aver convinto la società e con ogni probabilità sarà tesserato dal club.

Dalle indiscrezioni emerse il contratto dovrebbe legarlo al Como fino al giugno 2026 co possibile opzione per un’ulteriore stagione.

L’innesto di Dele Alli potrebbe segnare, secondo gli addetti ai lavori, un punto importante nel mercato azzurro allo scopo di mettere in cassaforte punti preziosi e guadagnare posizioni in classifica. Perchè, come aveva detto peraltro il mister qualche tempo fa, non bastano solo i complimenti per le buone prestazioni servono risultati utili.