“Le nostre Forze dell’Ordine sono un baluardo di democrazia, legalità e sicurezza che garantiscono l’esercizio di diritti fondamentali e per questo meritano tutela, dignità e onorabilità”. Così Nicola Molteni, Sottosegretario all’Interno, ieri a Cantù, a margine dell’inaugurazione della nuova sala consiliare.

“Assistiamo purtroppo in questi giorni a continui atti di violenza e intimidazione nei confronti delle nostre Forze di Polizia, che vanno condannati senza alcuna esitazione. – ha aggiunto – Non può essere accettata nessuna giustificazione di questi atteggiamenti; serve invece una condanna chiara, senza se e senza ma, perché chi mette le mani addosso ad un rappresentante delle Forze dell’Ordine, le mette addosso allo Stato”.

“Stiamo lavorando per rafforzare ogni forma di tutela possibile nei confronti di chi indossa una divisa”, ha detto ancora Molteni. Rispondendo ai cronisti, Molteni ha poi concluso affermando che “anche la sicurezza nelle stazioni è una priorità del Governo: nella recente Legge di Bilancio, abbiamo previsto una proroga per i prossimi tre anni per i militari dell’operazione “Strade Sicure, tagliati dai governi di sinistra nel 2020. Per noi, invece, la sicurezza delle comunità è un valore imprescindibile”.