Ingente mobilitazione a Lasnigo in via Vanini intorno alle 13,30 per un incidente che ha visto coinvolto un motocarro. Il mezzo, con a bordo due 16enni, si è ribaltato per cause ancora in corso di accertamento. Per i soccorsi sono arrivate due ambulanze, un’automedica. In volo si è alzato l’elicottero del 118 da Sondrio. Necessario anche l’intervento dei carabinieri per i rilievi e dei vigili del fuoco da Canzo per liberare i due ragazzi rimasti incastrati all’interno. I mezzi sono stati allertati in codice rosso, massima gravità. Un’ambulanza e l’elisoccorso stanno rientrando con i feriti in codice giallo, media criticità.