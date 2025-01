Tre punti di grande importanza per il Como, che ha conquistato il successo contro l’Udinese nella gara che ha chiuso la seconda giornata di ritorno in serie A.

Affermazione dei lariani con il punteggio perentorio di 4-1 con le due squadre che hanno chiuso la partita dieci per le espulsioni di Goldaniga (Como) e Solet (Udinese). Tra i lariani nella seconda parte è rientrato Nico Paz, dopo l’infortunio rimediato con la Lazio. Per lui la gioia della rete del 4-1 finale.

Una vittoria tonificante anche per la classifica con gli azzurri ora al tredicesimo posto con 22 punti. Alle loro spalle ci sono ora sette formazioni.

Como ora atteso da una nuova gara interna, sabato prossimo alle 15 contro l’Atalanta.

Como in vantaggio per 2-0 nel primo tempo. Prima il gol del nuovo acquisto Diao al 5′, ben imbeccato da Strefezza. Per lui una nuova realizzazione dopo quella contro il Milan. Poi il raddoppio di Strefezza al 44′ con una conclusione precisa.

All’inizio del secondo tempo la rete dei friulani di Payero, che ha sfruttato un pasticcio della difesa lariana, che ha perso il pallone insistendo nella famigerata costruzione dal basso.

Al 78′, dopo un po’ di sofferenza e con l’Udinese che ha dato l’impressione di poter segnare il 2-2, la liberatoria rete del 3-1 (autogol di Bijol). Un successo suggellato al 91′ con il definitivo 4-1 di Nico Paz, che ha festeggiato nel migliore dei modi il ritorno in campo dopo l’infortunio patito con la Lazio.

Ora, come detto, la gara con l’Atalanta, nel Como mancherà Goldaniga, squalificato, e bisognerà valutare le condizioni degli infortunati. Ma ci sarà tempo per pensarci. La squadra e i tifosi si godono un netto successo che, per classifica e morale, vale davvero il doppio.