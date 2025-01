Insulti e spinte nei confronti dei poliziotti, un comportamento aggressivo, quello messo in atto da un 31enne cittadino svizzero nato negli Stati Uniti, che gli è valso una denuncia per oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre che per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Il violento episodio è andato in scena la notte scorsa davanti alla questura di Como. Una volante lo ha notato mentre con passo incerto camminava davanti agli uffici di viale Roosevelt. Gli agenti hanno voluto approfondire la situazione chiedendogli di esibire i documenti. Per tutta risposta il 31enne non solo si è rifiutato ma ha anche iniziato a rivolgersi ai poliziotti con fare aggressivo e offensivo tra insulti e spinte con l’intento di allontanarli. A quel punto è stato fatto salire sull’auto di servizio e, dopo aver fatto il giro dell’isolato, lo hanno accompagnato in questura dove l’uomo ha proseguito con il suo atteggiamento violento, riportato alla calma è stato, infine, denunciato.