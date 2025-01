Il via dopo le gare della Granfondo dello scorso fine settimana, con un migliaio di atleti che hanno partecipato alle regate che hanno inaugurato la stagione del canottaggio 2025. Da questa settimana scattano al centro remiero Lago di Pusiano i lavori di riadattamento della struttura. Opere che dovrebbero durare due mesi e che cambieranno il volto dell’impianto. Il centro remiero comasco con questo passo, potrà ospitare ufficialmente competizioni internazionali.

Sarà un cambiamento radicale rispetto all’attuale intelaiatura, che è ormai di tre decenni fa e che presenta una serie di limitazioni che impediscono l’organizzazione di gare di respiro europeo e mondiale. Un progetto omologato dal Coni che renderà tutto più moderno. In acqua saranno create 9 corsie, in modo da poter ospitare, oltre alle prove di canottaggio, anche quelle di canoa. All’esterno ci sarà un adeguamento generale con un miglioramento, ad esempio, delle strutture per le riprese televisive.

L’inaugurazione è prevista a settembre alla presenza del nuovo presidente della Federazione Canottaggio, Davide Tizzano.

Intenzione dei responsabili del centro remiero è di chiedere subito una manifestazione internazionale, che potrebbe essere la Coupe de la Jeunesse, la più importante kermesse riservava ai giovani.

Un centro dai numeri importanti. E’ stato calcolato che ogni anno circa 17mila persone soggiornanano per oltre 24 ore nel territorio per eventi legati a questo impianto. Una ricaduta quindi importante per le province di Como e di Lecco.

Sul Lago di Pusiano, oltre ai raduni di atleti azzurri, vengono ospitate Nazionali di altri Paesi. Tra gli habituée, la squadre di Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Tunisia.