Ancora lavori sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso.

Gli interventi sono necessari per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. Intanto per questa settimana, già dalle 21 di oggi, lunedì 20 gennaio fino alle 5 di martedì 21, a Origgio entrata chiusa al traffico verso Como per lavori. Entrata consigliata verso Como: Saronno.

Mentre, dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì 22 gennaio sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Como. In questo caso, in alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fino Mornasco.

Dalle 21 di mercoledì fino alle 5 giovedì 23 gennaio sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Fino Mornasco, verso Como. Autostrade precisa che saranno regolarmente transitabili i rami di allacciamento A9/A59 Tangenziale di Como. In alternativa si consiglia di entrare a Como Centro.

Infine, dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Como, il consiglio è di uscire allo svincolo di Saronno.

Dopo la pausa invernale dovrebe ripartire da metà febbraio anche il cantiere sul viadotto Fati, al choilometro 40,300. I lavori interesseranno gli orari diurni e dovrebbero proseguire fino all’inizio di giugno. Le opere sono necessarie per il rinforzo delle travi dell’impalcato.

Il transito come nella prima fase, che si è tenuta lo scorso autunno, sarà consentito su una corsia per senso di marcia e verrà modulato nel corso della giornata in modo da contenere il più possibile i disagi causati dal cantiere.