Celebrazione del patrono della polizia locale anche a Cantù. Un’occasione per il comandante Roberto Carbone per un bilancio delle attività del 2024. Gli agenti, in servizio anche in orario serale e notturno, hanno accertato 6.500 violazioni del Codice della strada e ritirato 35 patenti. Rilevati 251 incidenti.

Nel corso del 2024, il Nucleo di polizia giudiziaria ha trattato 185 notizie di reato. L’unità di polizia ambientale ha effettuato 123 sopralluoghi, di cui 7 con esito penale, e con l’accertamento di 19 violazioni amministrative. In materia edilizia sono stati effettuati 81 sopralluoghi, di cui 5 con esito penale e 18 con rilievo amministrativo.