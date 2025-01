Un caso di scabbia alla scuola primaria di Breccia. Si tratta di una malattia della cute, contagiosa, dovuta ad un acaro. Si trasmette tramite il contatto fisico. Il periodo di incubazione della durata da due a sei settimane. E’ opportuno osservare i bambini. A volte si può notare sulla pelle un piccolo ponfo o una macchiolina rossa che solitamente viene trascurata e che corrisponde al punto di entrata nella cute. I sintomi sono: intenso prurito, in particolare di notte, possono comparire lesioni date dal ripetuto grattarsi. Nessun allarme particolare, l’istituto ha dato comunicazione alle famiglie con le informazioni e le precauzioni da mettere in atto. Il caso risalirebbe ai giorni scorsi.

Considerate le modalità di trasmissione per evitarne la diffusione è opportuno mettere in atto semplici norme igieniche di pulizia degli ambienti ad uso comune (come i bagni, le mense e le palestre). Nel momento in cui si registra un caso a scuola avviene l’allontanamento, la riammissione alle lezioni avviene dopo aver eseguito la terapia e dopo l’opportuno controllo medico.