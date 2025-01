Il suo ingresso in campo al posto dell’infortunato Ignace Van der Brempt gli ha consentito di festeggiare 150 partite con la maglia del Como. Per Alessio Iovine quella della partita contro l’Udinese è stata una serata speciale. “Sono contentissimo per questa bella vittoria – ha spiegato il giocatore azzurro – in una partita che non è stata semplice e in cui abbiamo avuto momenti di difficoltà. Ma alla fine sono arrivati tre punti che sono una bella iniezione di fiducia con la prospettiva di un calendario che ci mette di fronte alle principali squadre di questa serie A”.

“In questo campionato ho avuto meno spazio – spiega e sicuramente quando non giochi ti dispiace. Ma era una situazione che mi immaginavo: l’importante è farsi trovare pronti quando le circostanze lo richiedono”.

Sulle sue 150 presenze con il Como Iovine ha detto: “Sono qui da oltre cinque anni, nella squadra della mia città. Le gioie sono state moltissime, con qualche momento no, ma per fortuna le soddisfazioni sono state prevalenti. Mi piace pensare di essere un pezzettino di storia del Como. Vestire la maglia della squadra della mia città è un motivo di grandissimo orgoglio. Quota 150 è un coronamento della mia carriera. I miei obiettivi? Lavorare sempre con il massimo impegno e farmi trovare pronto, sia che debba giocare un minuto, sia che ne debba disputare 90”