Rifiuti abbandonati, avanzi di cibo gettati a terra, baby gang a pochi passi dall’area giochi per bambini e addirittura una colonia di topi vicina agli spazi pubblici frequentati da centinaia di persone. Succede proprio qui in piazza Fisac, a Camerlata.

Nelle aiuole della piazza si vedono sacchetti a terra e bottiglie gettate alla rinfusa. Poco distante, i cestini dei rifiuti sono stati completamente ribaltati. Per i topi sono arrivate le trappole, ma agli incivili si fatica a mettere un freno.

Nel quartiere Comasco i residenti lamentano condizioni di degrado e insicurezza. Non solo la sporcizia sotto casa: nella zona si aggirano spesso persone ubriache e malintenzionati. Chi vive qui ha paura, si evita di uscire a tarda sera e, talvolta, non ci si sente tranquilli neppure in pieno giorno. I cittadini negli anni hanno notato cambiamenti drastici e a cambiare, in negativo, è anche la percezione della sicurezza nella zona.