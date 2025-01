Valorizzare e sostenere il recupero della storica funicolare che collega le località di Santa Margherita (Valsolda) e Belvedere (Lanzo d’Intelvi), di proprietà di Regione Lombardia, e dell’area circostante. Approvata quasi all’unanimità dal consiglio regionale della Lombardia la mozione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Anna Dotti, e firmata da tutti i consiglieri comaschi, per il recupero della storica struttura collegamento diretto con Lugano ed il Ceresio, ferma dal 1977, contestualmente all’interruzione del servizio -dovuto non a motivi economici ma contenziosi-.

Grande entusiasmo per il risultato è stato espresso dal Comitato per il Ripristino della Funicolare Lanzo Santa Margherita -sorto ad hoc-: “È una giornata importante, forse la più importante da quando nel 1992 si è costituito il Comitato -commenta il presidente Adalberto Piazzoli-. Per la prima volta dopo 55 anni, Regione Lombardia ha manifestato in modo solenne la sua volontà di mettere mano al bene di sua proprietà”. “Ora – ha proseguito Piazzoli – si tratta di elaborare un progetto da presentare nella finestra Interreg del prossimo 15 marzo. La mozione però apre anche ad altre fonti di finanziamento. L’obiettivo -conclude il presidente Piazzoli- è di aprire il cantiere per il recupero delle due stazioni entro l’anno o nel 2026 e di far ripartire tutta l’infrastruttura nel 2028”.

Il Comitato invita tutti a votare la funicolare sui Luoghi del cuore del FAI per rientrare tra i beni oggetto di finanziamento.