Paga uno yogurt, ma nella giacca ha nascosto cinque bottiglie di superalcolici per un valore di 100 euro. Non l’ha fatta franca un 33enne di Crema, scoperto e denunciato dopo un tentativo di furto in un supermercato a Como. Città nella quale peraltro l’uomo non sarebbe neppure dovuto entrare, perché aveva ricevuto un foglio di via obbligatorio di tre anni ancora valido.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti ieri all’Esselunga di via Carloni, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112 di un addetto alla sicurezza, che aveva scoperto il tentativo di furto. La guardia aveva notato il 33enne prelevare dagli scaffali le bottiglie di superalcolici e nasconderle sotto il giubbotto. Poi lo aveva visto presentarsi alla cassa per pagare solo una confezione di yogurt ed era intervenuto.

I poliziotti hanno portato il 33enne in questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per tentato furto aggravato. Contestata anche la violazione al foglio di via obbligatorio da Como. Il provvedimento potrebbe essere ulteriormente aggravato dopo la nuova denuncia delle forze dell’ordine.