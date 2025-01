Seconda designazione stagionale con il Como per l’arbitro figlio d’arte Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Il fischietto piemontese sabato alle 15 allo stadio Sinigaglia dirigerà la partita tra i lariani e l’Atalanta. Pairetto nel campionato 2024-2025 era stato chiamato sulle rive del lago per il match tra Como e Lazio, terminato con un clamoroso 5-1 per la formazione ospite. Sfida terminata con le squadre in dieci uomini per le espulsioni di Matthias Braunoder (Como) e Nuno Tavares (Lazio).

Secondo incrocio anche con l’Atalanta: il primo è stato la vittoria della squadra orobica per 1-0 lo scorso 14 dicembre a Cagliari. Assistenti di Pairetto saranno Christian Rossi della Spezia e Alessandro Cipressa di Lecce, quarto ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta; Var sarà Francesco Meraviglia di Pistoia, Avar Fabio Maresca di Napoli.