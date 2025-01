In Lombardia arriva l’Osservatorio Regionale sui Grandi Carnivori. Si è tenuta oggi in Commissione Valorizzazione e tutela dei territori montani un’audizione su tema dei “Grandi Carnivori”. All’incontro hanno partecipato ERSAF Lombardia e la Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi.

“L’Osservatorio Grandi Carnivori – ha commentato il Presidente della Commissione Montagna di Regione Lombardia, Giacomo Zamperini – sarà uno spazio dove i tecnici e gli esperti potranno mettere a confronto i dati e le innovazioni tecnologiche. La tematica va gestita evitando di alimentare falsi miti ed inutili allarmismi ma affrontando seriamente un problema che oggi riguarda la nostra regione, trovando soluzioni efficaci che ci portino ad adottare un piano di controllo dei grandi carnivori, prima che sia troppo tardi. Stiamo avendo confronti molto importanti con le altre regioni dell’arco alpino per predisporre una linea comune d’intervento su monitoraggio, prevenzione e gestione dei lupi. Un passo avanti – conclude Zamperini – sarà anche la costituzione di una Task Force specializzata, la WPIU (Wolf Prevention Intervention Unit), un vero e proprio “SOS lupi” al quale il territorio, i cittadini e le istituzioni potranno rivolgersi per avere informazioni puntuali ed un pronto intervento sul tema lupo, immaginando anche di predisporre un numero telefonico dedicato che possa fornire indicazioni sui corretti comportamenti da adottare in tempo reale.”