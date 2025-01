Ingente mobilitazione oggi a Sorico per soccorrere un uomo di 71 anni in difficoltà durante un’escursione in una zona impervia, lungo il fiume Mera. L’uomo è riuscito a chiedere aiuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sondrio e i tecnici del Soccorso alpino ed è stato inviato anche l’elicottero del 118 di Sondrio.

Il 71enne è stato raggiunto e, a bordo del velivolo, trasportato all’ospedale di Gravedona ed Uniti. Non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.