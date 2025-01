Incidente questa mattina poco prima delle 11 a Como in via D’Annunzio tra due auto. Due persone ferite, un uomo di 89 anni e una donna di 55 soccorse da due ambulanze e un’automedica e portate, in codice giallo (media gravità), in ospedale. Uno dei due feriti è rimasto incastrato nella vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ancora in corso di ricostruzione le cause dello schianto. In via D’Annunzio sono arrivati gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.