Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti di Cantù e Appiano Gentile sono intervenute poco prima delle 17 a Como, in via Virgilio zona di Casate, per l’incendio nei locali mansardati di un immobile che, a quanto risulta, attualmente sarebbe in disuso. Non sono state coinvolte persone, l’edificio è stato controllato sia nella parte superiore che in quella inferiore. Bruciati i mobili che erano all’interno. La colonna di fumo era ben evidente quando è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In corso le indagini per risalire alle cause del rogo.