Sabato 25 gennaio alle 15 allo stadio Sinigaglia il Como incontra l’Atalanta, 3a in classifica. Partita molto temuta anche sul fronte dell’ordine pubblico dato lo storico antagonismo tra le due tifoserie. Alle tradizionali disposizioni sulla viabilità si aggiunge l’ordinanza che scatterà il giorno dell’incontro a partire dalle 13 fino alle 18, del divieto di somministrazione di alcolici con gradazione superiore ai 10 gradi e la distribuzione di bevande in contenitori di vetro in tutta l’area circostante lo stadio. Per quanto riguarda la viabilità: già dalle ore 15.00 di venerdì 24 gennaio nell’area attorno al Sinigaglia è stato disposo il divieto di sosta con rimozione forzata; mentre dalle ore 07.00 di sabato 25, entrerà in vigore il divieto di circolazione anche in: VIA SINIGAGLIA, VIALE PUECHER, VIALE VITTORIO VENETO, LARGO BORGONOVO, PIAZZALE SOMAINI, VIALE MASIA (tra piazzale Somaini e viale Rosselli), VIA CAMPO GARIBALDI, VIA MARTINELLI.

Il dettaglio delle limitazioni alla viabilità

𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗢

🚫DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

dalle ore 15.00 di VENERDI’ 24 GENNAIO

VIA SINIGAGLIA

VIALE PUECHER

VIALE VITTORIO VENETO

LARGO BORGONOVO

PIAZZALE SOMAINI

VIALE MASIA (tra p.le Somaini e viale Rosselli)

VIA MARTINELLI

VIA PIETRO DA BREGGIA

🚫DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

dalle ore 07.00 di SABATO 25 GENNAIO

VIA VACCHI

VIA RECCHI

VIALE ROSSELLI (da via Recchi a piazzale Santa Teresa)

VIA CAMPO GARIBALDI

⛔DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

dalle ore 07.00 di SABATO 25 GENNAIO

VIA SINIGAGLIA

VIALE PUECHER

VIALE VITTORIO VENETO

LARGO BORGONOVO

PIAZZALE SOMAINI

VIALE MASIA (tra p.le Somaini e viale Rosselli)

VIA CAMPO GARIBALDI

VIA MARTINELLI

🔁 DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

IN VIALE MASIA (nel tratto tra viale Rosselli e via Sinigaglia). Con transito consentito esclusivamente ai residenti ed autorizzati.

❌INTERDIZIONE TRANSITO PEDONALE Tra l’area dei giardini a lago, viale Vittorio Veneto e largo Borgonovo.

↗‼️ 𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗟𝗔𝗭𝗭𝗔𝗚𝗢

🚫DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CIRCOLAZIONE

dalle ore 07.00 di SABATO 25 GENNAIO

PARCHEGGIO STAZIONE FNM – GRANDATE BRECCIA

AREA LAZZAGO – VIA COLOMBO

🅿️Parcheggio riservato per i tifosi ospiti

🚌 Navetta BUS gratuita fino allo Stadio “G. Sinigaglia”

ℹ️ L’area di sosta LAZZAGO – VIA COLOMBO si raggiunge:

🚗 A9 Autostrada dei Laghi, uscita COMO CENTRO

📍 https://goo.gl/maps/fwQNRGmutR8nRhTf7

🚆 FERROVIE NORD linea MILANO – SARONNO – COMO LAGO, stazione GRANDATE – BRECCIA

‼️‼️ ATTENZIONE

Si ricorda che nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite, sia all’andata sia al ritorno, è sospesa la circolazione stradale nelle vie Rosselli, Recchi, Piazzale San Rocchetto e viale Innocenzo XI al fine di consentire lo schieramento dei reparti per il servizio di ordine pubblico, e il percorso in senso opposto di marcia dei veicoli della scorta.