Carcere di Como, in arrivo 16 nuovi agenti di polizia penitenziaria, 10 uomini e 6 donne. Ad annunciarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il comasco Alessio Butti e il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, entrambi esponenti di Fratelli d’Italia.

I nuovi agenti hanno appena concluso il 184esimo Corso Allievi della Polizia Penitenziaria che vede complessivamente 1.327 ingressi nelle case circondariali italiane.

“Queste nuove assegnazioni sono una preziosa boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne in divisa che lavorano negli istituti penitenziari e dimostrano l’attenzione del Governo Meloni per le esigenze del nostro territorio – ha detto Butti – continuerà a lavorare al fianco del sottosegretario Delmastro per il bene del territorio” ha concluso.

“Il loro arrivo garantirà il miglioramento delle condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico causate dalla grave noncuranza dei governi precedenti” sottolinea Delmastro annunciando che presto ci saranno altre assegnazioni: “2.568 agenti inizieranno il 185° corso a maggio mentre – ha aggiunto – con la firma del nuovo bando allievi agenti del 15 gennaio scorso è iniziato il reclutamento di ulteriori 3.246 unità”.

Il carcere Bassone di Como è nell’elenco di quelli più affollati dell’intero Paese con le conseguenze e le difficoltà che si possono ben comprendere a fronte di una altrettanto ben nota carenza di personale. L’arrivo dei nuovi agenti consentirà di lavorare in condizioni, organizzative e di gestione, migliori.